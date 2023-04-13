Украинский сериал Козаки. Абсолютно брехлива історія вышел на Netflix

Украинский приключенческий сериал Козаки. Абсолютно брехлива історія с 12 апреля можно смотреть на Netflix.

Сериал Козаки. Абсолютно брехлива історія вышел на ICTV в 2020 году. Позже премьера вошла в шорт-лист Promax Global и национальной кинопремии Золота дзиґа, а также стала первым украинским сериалом, который показали на больших экранах в кинотеатре.

— На самом деле, мы вложили в этот сериал целых 5 лет труда и любви, за что благодарны всей команде и зрителю, который поверил, что наши казаки круче Марвел! Мы часто смотрим на супергероев, созданных в других странах с другими культурами. Но в нашей истории были свои герои — казаки: и крутые, и реальные. Поэтому мы и решили развивать свое, — рассказывает исполнительный директор ICTV и ICTV2 Анастасия Штейнгауз.

При создании сериала Козаки. Абсолютно брехлива історія обращались к культурному прошлому, приправляя сюжет мистикой и современными шутками. Сериал показывает новый взгляд на украинцев без навязчивой шароварщины, образа казака с чубом и чрезмерного пафоса.

Комедийный экшн-сериал об эпохе казачества и приключениях простого парня Ивана на Запорожской Сечи сняла студия IQ Production при поддержке Минкульта.