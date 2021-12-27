Настоящий Санта Клаус: Дрейк раздавал пачки наличных жителям Торонто

На Рождество в канадском городе Торонто популярный хип-хоп исполнитель Дрейк раздавал пачки денег случайным прохожим.
Согласно видео, размещенному в социальных сетях, рэпера можно увидеть на заднем сиденье Maybach, раздающим деньги случайным людям в субботу (25 декабря).
#Drake gifting cash for #Christmas pic.twitter.com/TuVd1PcAR8
— Respectful Rap (@Respectful_Rap) December 26, 2021
На видео можно было услышать, как женщина говорит: Боже мой, это безумие, а другой мужчина сказал: Спасибо, брат. Я ценю это, ребята, берегите себя.
Дрейк ответил им: Вы уже знаете.
Некоторые люди также называли рэпера настоящим Санта-Клаусом.
Кстати, для Дрейка это не первая подобная акция. Ведь в 2018 году репер раздал $1 млн в рамках создания клипа на трек God’s Plan (План Бога). Он оплатил все покупки в нескольких магазинах, подарил несколько машин, сделал пожертвования студентам, школам и пожарным, а некоторым просто отдал деньги наличными.