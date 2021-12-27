Справжній Санта Клаус: Дрейк роздавав пачки готівки мешканцям Торонто

На Різдво в канадському місті Торонто популярний хіп-хоп виконавець Дрейк роздавав пачки грошей випадковим перехожим.

Згідно з відео, розміщеним у соціальних мережах, репера можна побачити на задньому сидінні Maybach, що роздає гроші випадковим людям у суботу (25 грудня).

На відео можна було почути, як жінка каже: Боже мій, це шаленство, а інший чоловік сказав: Дякую, брате. Я ціную це, хлопці, бережіть себе.

Дрейк відповів: Ви вже знаєте.

Деякі люди також називали репера справжнім Санта-Клаусом.

До речі, для Дрейка це не перша подібна акція. Адже 2018 року репер роздав $1 млн у рамках створення кліпу на трек God’s Plan (План Бога). Він сплатив усі покупки у кількох магазинах, подарував кілька машин, зробив пожертвування студентам, школам та пожежникам, а деяким просто віддав гроші готівкою.