Ежедневно к Netflix присоединяются новые ценители фильмов. Именно поэтому компания пытается улучшить условия пользования и упростить процесс оформление подписки.
Как оформить подписку на Netflix 2023 рассказывают Факты ICTV.
Сколько стоит подписка Netflix
В Украине доступны три тарифных плана:
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- Базовый — 4,99 евро/месяц (199 грн)
- Стандартный — 7,49 евро/месяц (299 грн)
- Премиум — 9,99 евро/месяц (398 грн)
Как оформить подписку на Netflix
Android
- Для того, чтобы оформить подписку с устройств Android, перейдите по ссылке из мобильного браузера.
- Выберите план, который вам больше всего подходит.
- Введите электронную почту и придумайте надежный пароль. Это нужно для того, чтобы создать учетную запись.
- Добавьте способ оплаты.
Компьютер
- Перейдите по ссылке.
- Выберите тарифный план. Вы можете изменить его в любое время и на любой другой тариф.
- Введите адрес электронной почты и пароль.
- Добавьте способ оплаты.
iPhone, iPad или iPod Touch
- Перейдите на страницу по ссылке.
- Выберите план, который вам подходит.
- Введите адрес электронной почты и придумайте пароль.
- Добавьте способ оплаты.
- Установите приложение Netflix на своё устройство и войдите в уже созданную учётную запись.
Smart TV и медиаплееры
- Откройте приложение Netflix.
- Укажите электронную почту или номер телефона.
- Введите пароль и создайте учетную запись.
- Выберите план, который вам подходит.
- Добавьте способ оплаты.
Телевизионная приставка
- Откройте приложение Netflix.
- Выберите план, который вам подходит.
- Введите адрес электронной почты и придумайте пароль.
- Добавьте способ оплаты.
Бесплатная подписка на Netflix
В настоящее время Netflix не предлагает бесплатных подписок. Однако вы сможете в любой момент отменить ее или изменить тарифный план на другой.