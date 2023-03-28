Ежедневно к Netflix присоединяются новые ценители фильмов. Именно поэтому компания пытается улучшить условия пользования и упростить процесс оформление подписки.

Как оформить подписку на Netflix 2023 рассказывают Факты ICTV.

Сколько стоит подписка Netflix

В Украине доступны три тарифных плана:

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Базовый — 4,99 евро/месяц (199 грн)

Стандартный — 7,49 евро/месяц (299 грн)

Премиум — 9,99 евро/месяц (398 грн)

Как оформить подписку на Netflix

Android

Для того, чтобы оформить подписку с устройств Android, перейдите по ссылке Выберите план, который вам больше всего подходит. Введите электронную почту и придумайте надежный пароль. Это нужно для того, чтобы создать учетную запись. Добавьте способ оплаты.

Компьютер

Перейдите по ссылке Выберите тарифный план. Вы можете изменить его в любое время и на любой другой тариф. Введите адрес электронной почты и пароль. Добавьте способ оплаты.

iPhone, iPad или iPod Touch

Перейдите на страницу по ссылке Выберите план, который вам подходит. Введите адрес электронной почты и придумайте пароль. Добавьте способ оплаты. Установите приложение Netflix на своё устройство и войдите в уже созданную учётную запись.

Smart TV и медиаплееры

Откройте приложение Укажите электронную почту или номер телефона. Введите пароль и создайте учетную запись. Выберите план, который вам подходит. Добавьте способ оплаты.

Телевизионная приставка

Откройте приложение Выберите план, который вам подходит. Введите адрес электронной почты и придумайте пароль. Добавьте способ оплаты.

Бесплатная подписка на Netflix

В настоящее время Netflix не предлагает бесплатных подписок. Однако вы сможете в любой момент отменить ее или изменить тарифный план на другой.