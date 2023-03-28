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Подписка на Netflix 2023: тарифные планы и инструкции по оформлению

28 марта 2023, 14:20
Асоян Карина Редактор сайта Факты ICTV
Підписка на Netflix 2023
Источник: Unsplash

Ежедневно к Netflix присоединяются новые ценители фильмов. Именно поэтому компания пытается улучшить условия пользования и упростить процесс оформление подписки.

Как оформить подписку на Netflix 2023 рассказывают Факты ICTV.

Сколько стоит подписка Netflix

В Украине доступны три тарифных плана:

Сейчас смотрят
  • Базовый — 4,99 евро/месяц (199 грн)
  • Стандартный — 7,49 евро/месяц (299 грн)
  • Премиум — 9,99 евро/месяц (398 грн)

Как оформить подписку на Netflix

Android

  1. Для того, чтобы оформить подписку с устройств Android, перейдите по ссылке из мобильного браузера.
  2. Выберите план, который вам больше всего подходит.
  3. Введите электронную почту и придумайте надежный пароль. Это нужно для того, чтобы создать учетную запись.
  4. Добавьте способ оплаты.

Компьютер

  1. Перейдите по ссылке.
  2. Выберите тарифный план. Вы можете изменить его в любое время и на любой другой тариф.
  3. Введите адрес электронной почты и пароль.
  4. Добавьте способ оплаты.

iPhone, iPad или iPod Touch

  1. Перейдите на страницу по ссылке.
  2. Выберите план, который вам подходит.
  3. Введите адрес электронной почты и придумайте пароль.
  4. Добавьте способ оплаты.
  5. Установите приложение Netflix на своё устройство и войдите в уже созданную учётную запись.

Smart TV и медиаплееры

  1. Откройте приложение Netflix.
  2. Укажите электронную почту или номер телефона.
  3. Введите пароль и создайте учетную запись.
  4. Выберите план, который вам подходит.
  5. Добавьте способ оплаты.

Телевизионная приставка

  1. Откройте приложение Netflix.
  2. Выберите план, который вам подходит.
  3. Введите адрес электронной почты и придумайте пароль.
  4. Добавьте способ оплаты.

Бесплатная подписка на Netflix

В настоящее время Netflix не предлагает бесплатных подписок. Однако вы сможете в любой момент отменить ее или изменить тарифный план на другой.

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