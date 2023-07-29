Премьеры августа 2023: 5 самых ожидаемых фильмов и сериалов

Конец лета — не самый богатый период на фильмы и сериалы. Многие производители картин зачастую представляют свои работы уже осенью, но даже летом точно будет что посмотреть.

Синий жук (17 августа)

Это очередной супергеройский фильм по вселенной DC. По традиции, мексиканский подросток Хайме Рейес получает инопланетный костюм, который дает ему суперсилы. Но вместе с силой приходит и ответственность, так что придется столкнуться и с опасностью.

Американские истории ужасов (1 августа)

Это будет уже 12 сезон хоррора, который разбили на несколько серий. Проект не нуждает в представлении фанатам, но каждый сезон имеет свою уникальную историю. Ожидаемое продолжение среди тех, кто хочет ощутить не только веселье.

Каменное сердце (4 августа)

Это полноценный фильм с Галь Гадот в главной роли. История расскажет о спецагенте Рэйчел Стоун, которой поручено выполнить опасную миссию — как обычно, на кону стоит существование всего мира.

Вторжение (23 августа)

Один из лучших сериалов в жанре sci-fi за последние годы. Второй сезон расскажет подробнее о том, как люди пытаются выжить во время навалы пришельцев, которые пришли на Землю не с добрыми намерениями.

Гран Туризмо (8 августа)

Фильм понравится любителям гонок — это история по мотивам реальных событий о подростке, который исполнил свою мечту благодаря таланту настоящего гонщика.