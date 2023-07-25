Украинский телеведущий Юрий Горбунов отказался от государственного финансирования сериала ПГТ Ингулец. Об этом шоумен рассказал в Instagram.

Так, Юрий записал видео, где озвучил свои мысли после реакции общества на новости о финансировании проекта.

— Учитывая общественную дискуссию последних дней, мы решили отказаться от государственной помощи для создания сериала. Хочу подчеркнуть, что ни одной гривны нами получено не было, — начал свою мысль Горбунов.

Юрий напомнил, что сериал не о скандальном предпринимателе Поворознюке, а команда ведущего и дальше будут искать возможности для реализации этой идеи. Скорее всего, сериал может быть профинансирован приватными инвесторами.

— Мы и дальше будем активно волонтерить и поддерживать ВСУ, как мы это и делаем с первых месяцев войны! Спасибо всем за понимание, критику и поддержку, — закончил свою мысль Горбунов.

Напомним, что все началось с новостей о выделении на 24-серийный сериал ПГТ Ингулец 33,6 млн грн из государственного бюджета. На это негативно отреагировало общество, и ведущий решил прокомментировать.