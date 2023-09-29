Музыкант и военный Виталий Козловский провел экскурсию по своему блиндажу, где он живет со своими братьями по оружию. Необычным видео артист поделился в Instagram, рассказав о подробностях своего быта во время службы.

Видео начинается с того, что Виталий делает глоток пакетированного чая из пластикового стакана. В посадке возле блиндажа военные сделали импровизированный столик, а вместо стульев поставили тубусы от ракет.

— Видеодневник из личного. 6.10 утра — рум-тур, или экскурсия в блиндаже и немного меня в моменте. Утро все таки было не таким уж и спокойным. А то, что пришлось пережить впоследствии той же ночью, перевернуло мое сознание…, — подписал видео Козловский.

Сам музыкант признался — он не спал всю ночь, и его мучила аллергия — похоже, на амброзию. Виталий и его сослуживцы соорудили подобие погреба, где хранятся их продукты. В самом блиндаже достаточно просторно — можно увидеть карематы и спальные мешки, аппаратуру для связи и оружие, которое стоит ближе ко входу.

Сейчас смотрят

— Здесь живем с мышками, которые по нам бегают, и своими лапками целую ночь шуршат. Прикольно, что я вам могу сказать. Не такой я себе представлял жизнь, но она так сложилась, — добавил Виталий.

Артист признался, что снимал это видео для родных, но решил выложить в сеть, чтобы люди видели настоящие условия жизни.

— Чтобы люди не забывали, какой ценой, и неустанно помогали донатами тем, кому доверяют, — закончил свою мысль артист.

Напомним, что ранее Козловский показал застрявший в дереве снаряд от РПГ-7. Похоже, это была тренировка по стрельбе из гранатомета, поскольку использовался снаряд без взрывчатки внутри.