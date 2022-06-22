Умер российский певец Пьер Нарцисс. Музыканту было 45 лет.

О смерти автора хита Шоколадный заяц сообщила его единственная дочь Каролина-Кристель.

— Спасибо, папа, тебе за все. Это такой человек, которого я буду ставить в пример всю свою жизнь, человек, которого я буду чтить, который поставил меня на ноги… Дал фундамент в этой жизни и установки, я ему правда благодарна. Папа — это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет, — написала Каролина в Instagram.

17-летняя дочь артиста добавила, что отпускает отца с чистой совестью, сердцем и душой.

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— Жаль, что я так мало провела с ним времени, но раз Всевышний так захотел, так пусть будет покорна судьба. Все мы дети господние и возвращаемся домой. Будет мое время и я покорно приму это. Я благодарна судьбе, Богу, этой жизни… Всему благодарна. И папе, — отметила Кристель.

Как пишут росСМИ, причина смерти — остановка сердца после неудачной операции на почках.

Пьер Нарцисс родился в Камеруне. Известность он получил благодаря участию в российской Фабрике звезд-2, где исполнил свой хит — Шоколадный заяц.

Музыкант был женат на Валерии Калачевой, с которой развелся в 2017 году.

Фото: Пьер Нарцисс Мукуту