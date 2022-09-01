Актер и резидент Дизель Шоу Евгений Сморыгин рассказал, почему он не считает Беларусь родной страной. Артист заявил, что в Украине он живет многие годы, и здесь появилась его семья.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV артист заявил, что вскоре будет владеть украинским языком свободно, и назвал его родным.

— Я 15 лет живу в Украине, и здесь родились мои дети, поэтому я считаю эту страну родной. Когда с родной Беларуси летят ракеты на моих детей, я не думаю, что это моя родина. Правда, это все из-за одного человека, — заявил Евгений.

Артист считает, что Беларусь оккупирована.

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— Так и есть. Страна оккупирована одним человеком. Граждане хотели что-то исправить в 2020 году, но их просто забили палками. Они ничего не могут сделать. Но я точно знаю, что никто из военных не хочет воевать, и ни единого военного с этой стороны нет на украинской земле, — добавил резидент Дизель Шоу.

Известно, что у Евгения до сих пор белорусский паспорт. Прошлым летом Сморыгин раскритиковал действия Лукашенко, который силой держится у власти Белоруси. Артист заявил, что 15 лет назад до переезда в Украину президент был батька, а теперь — дедушка.