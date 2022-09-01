Актор та резидент Дизель Шоу Євген Сморігін розповів, чому він не вважає Білорусь рідною країною. Артист заявив, що в Україні він мешкає багато років, і тут з’явилася його родина.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV артист заявив, що незабаром володітиме українською мовою вільно, і назвав її рідною.

– Я 15 років живу в Україні, і тут народилися мої діти, тож я вважаю цю країну рідною. Коли з рідної Білорусі летять ракети на моїх дітей, я не думаю, що це моя батьківщина. Щоправда, це все через одну людину, – заявив Євген.

Артист вважає, що Білорусь окупована.

Зараз дивляться

– Так і є. Країна окупована однією людиною. Громадяни хотіли щось виправити у 2020 році, але їх просто забили палицями. Вони нічого не можуть вдіяти. Але я достеменно знаю, що ніхто з військових не хоче воювати, і жодного військового з цього боку немає на українській землі, – додав резидент Дизель Шоу.

Відомо, що Євген має досі білоруський паспорт. Минулого літа Сморігін розкритикував дії Лукашенка, який силою тримається при владі Білорусі. Артист заявив, що 15 років тому до переїзду в Україну президент був батьком, а тепер – дідусь.