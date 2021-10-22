22 октября в мире отмечают Международный день заикающихся людей. Этот день начали отмечать в 1995 году при поддержке Международной ассоциации заикающихся людей. Если кому-то покажется, что таких людей мало, он точно ошибется. Ведь согласно данным ISA, около 1% населения мира страдает от заикания.

Заикание проявляется нарушением вербальной коммуникации, трудностью сохранения беглой речи из-за чрезмерных дыхательных, голосовых и артикуляционных мышечных судорог.

Возможно, кто-то решит, что это некий приговор для людей, которые хотели бы работать в разговорном жанре, мол, заикание будет мешать. Однако актер и резидент Дизель Шоу Евгений Сморыгин может развеять этот миф, ведь он еще со школьной скамьи начал развиваться как актер.

— Я заикаюсь с трех лет. Упал из детской кроватки, сильно испугался и начал заикаться. Это не болезнь, это приобретенный страх речи. Любые проблемы нужно, во-первых, принять как должное. Научиться не переживать и волноваться, что я какой-то не такой. Я полюбил свое заикание и смирился с ним. Еще со школы начал играть в КВН, — поделился Сморыгин.

По его словам, пребывая на сцене, он не думал о заикании. Запинки иногда проскакивали, но зрители были уверенны, что это часть постановки.

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— Говорил со сцены слова и не думал о том, что заикаюсь. Но иногда проскакивали запинки, и зрители считали, что я это делаю специально. Так я понял, что людям это нравится. Тем самым этот минус превратился в плюс, — рассказал актер.

Также он поделился, что обманывал заикание своими ролями. По словам актера, мозг можно обмануть.

— Первое время я, конечно, переживал из-за этого, но потом начал обманывать заикание ролями. Оказывается, мозг реагирует только на мой голос, и чем больше я вживаюсь в роль другого человека, тем меньше заикаюсь. Парадокс, но именно заикание помогло мне усовершенствовать актерское мастерство. Поэтому примите это как дар, а не как болезнь, — отметил Евгений Сморыгин.

Если кто-то не знает, Евгений отлично поет. В свое время он даже пел в церковном хоре. Оказывается, это тоже отличная практика для тех, кто заикается.

— Пение и правда устраняет заикание. Все просто: на гласных звуках человек не заикается, потому что они пропеваются. Да-да! Напойте любую песню и поймете, что все ноты поются только гласными. Согласные мы произносим точно так же, как и при разговоре. И, конечно же, его величество музыкальный ритм! Именно благодаря ритму мы проскакиваем согласные и скорее стремимся к гласным! — рассказал Сморыгин.

Евгений Сморыгин — отличный пример человека, который не обвинял весь мир, а сделал дефект речи своей фишкой. Конечно в комплекте с этим идет талант и огромный труд.