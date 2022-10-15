Певица Анастасия Приходько высказалась о замалчивании полномасштабной войны музыкальным продюсером Константином Меладзе и рассказала о сотрудничестве с ним.
По словам артистки, мужчина просто не лезет в политику.
— В 2008 году, когда Россия вторглась в Грузию, Меладзе молчал… Когда началось АТО, я называю это войной в Украине в 2014 году, он молчал, продолжал быть в РФ и другое. Когда началась полномасштабная война в Украине, он молчал. Когда начались репрессии в РФ, он молчал. То есть, он просто аполитический человек, — сказала Настя.
После победы в российском шоу Фабрика звезд 7, Приходько некоторое время сотрудничала с Меладзе.
В 2009 году Анастасия приняла участие в Евровидении, после которого расторгла контракт с продюсером.
Она неоднократно говорила, что то время было в ее жизни не очень положительным, однако детальнее об этом расскажет в преклонном возрасте.
— Я действительно буду рассказывать ее тогда, когда буду в преклонном возрасте. Я не боюсь ее рассказывать, просто она очень грязная. Будет грязнее истории Оли Поляковой и Ани Лорак. Это такая у меня психологическая травма, наверное, на всю жизнь остается, и она у меня очень болит, — сказала певица.
Отмечает, много работала с психологами и из-за той истории, которая произошла, у нее начались панические атаки и боязнь людей.
— Я это сравниваю как раз с тем периодом — от начала работы с Меладзе и до той истории, которая произошла с ним потом. Мне кажется, если я расскажу эту историю, то люди начнут меня жалеть и видеть во мне человека, который жалуется или он слабый. Может потом, когда я расскажу, люди скажут, почему ты не рассказала раньше, потому что нас таких много. Я очень сильный человек, — подчеркнула Приходько.