Британская актриса Тильда Свинтон будет публично читать Словарь войны украинского поэта Остапа Сливинского.

Вместе с актером Аланом Каммингом они запишут тексты с проекта автора, который с марта документирует военные истории украинцев.

Знаменитости сделают это в рамках литературного фестиваля Deep Water Festival, который состоится 17-19 июня в Нерроусбурге, штат Нью-Йорк.

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– В марте и апреле 2022 года украинский писатель Остап Сливинский начал документировать истории беженцев, которым он помогал, когда они прибывали на Львовский вокзал с Востока, Севера и Юга Украины. Подобно диалогам Милана Кундеры с Габриэлем Гарсиа Маркесом, эти истории записаны в жанре басни, в которой ужасающие переживания перемежаются моментами юмора, — сообщила команда фестиваля.

Отметим, что в Словаре войны собраны фрагменты чужих историй или наблюдений, которые сосредоточены вокруг отдельных слов. По словам автора, в дни войны эти слова приобретают особый вес и значение, а также вызывают ассоциации, к которым мы не привыкли.