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Словник війни: Тільда Свінтон публічно читатиме історії з проєкту українського поета

1 Червня 2022, 12:34
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Тільда Свінтон
Джерело: Depositphotos

Британська акторка Тільда Свінтон публічно читатиме Словник війни українського поета Остапа Сливинського.

Разом з актором Аланом Каммінґом вони запишуть тексти з проєкту автора, який з березня документує воєнні історії українців.

Знаменитості зроблять це в рамках літературного фестивалю Deep Water Festival, який відбудеться 17-19 червня у Нерроусбурзі, штат Нью-Йорк.

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– У березні та квітні 2022 року український письменник Остап Сливинський почав документувати історії біженців, яким він допомагав, коли вони прибували на Львівський вокзал зі Сходу, Півночі та Півдня України. Подібно до діалогів Мілана Кундери з Габріелем Гарсіа Маркесом, ці історії записані у жанрі байки, в якій жахливі переживання перемежовуються моментами гумору, – повідомила команда фестивалю.

Зазначимо, що у Словнику війни зібрані фрагменти чужих історій чи спостережень, які зосереджені довкола окремих слів. За словами автора, у дні війни ці слова набувають особливої ваги і значення, а також викликають асоціації, до яких ми не звикли.

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Тільда Свінтон
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