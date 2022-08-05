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Слова створювалися на передовій: Антитіла випустили кліп на пісню Hello

5 Серпня 2022, 11:02
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тарас Тополя

Гурт Антитіла випустив англомовну версію пісні Hello та відеокліп спеціально для BBC. Це перша пісня після співпраці з Едом Шираном, коли вони записали трек 2Step.

Нова робота увійде до майбутнього англомовного альбому. Пісня стане саундтреком до фільму від ВВС про війну в Україні. Картина дістала назву Frontman – Frontline. У роботі покажуть творчість гурту, війну, а також службу музикантів на передовій.

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До ролика потрапили кадри з версії 2019 року. Новий матеріал було знято у Харківській області, де учасники групи проходять службу.

– Ми створили англомовну версію пісні Hello майже одночасно з українською. Нова реальність змусила переосмислити цю пісню – слова створювалися на передовій, і розкриють нові сенси. За допомогою цієї пісні ми кричимо словами про справедливий для України світ, а також про наслідки, якщо світ не зупинить війну, – заявив соліст Тарас Тополя.

За словами лідера гурту, пісня втілює звернення до людства, щоб Україну почув світ.

Раніше лідер гурту Тарас Тополя розповів про службу на фронті та атмосферу в гарячих точках. Він заявив, що дуже хоче повернутися на сцену найближчим часом, і впевнений, що за останні п’ять місяців Тарас та його колеги зробили те, за що не соромно дивитись у вічі дітям.

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