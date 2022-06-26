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Думал над тем, смогу ли я убить себя: Тополя рассказал, что сделает в плену

26 июня 2022, 14:58
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Думал над тем, смогу ли я убить себя: Тополя рассказал, что сделает в плену

Украинский музыкант и фронтмен группы Антитіла Тарас Тополя рассказал о жизни на фронте, плене, страхе и почему плакал в последний раз.

Певец отказался прямо отвечать на вопрос, стрелял ли он в живого человека.

— Философия группы Антитіла на этой войне — это не только мое видение мира. Мы здесь работаем как парамедики, и наша задача — спасать жизни. Но, мы имеем оружие, можем и умеем им пользоваться при нужде. За четыре месяца войны такие случаи были, — признался Тарас.

Тополя рассказал, что будет делать, если попадет в плен.

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— Я молю Бога, чтобы этого не случилось ни со мной, ни с моими друзьями и музыкантами группы Антитіла. Я не буду вдаваться в детали, но наверное это ужасно. Я думал над тем, смогу ли я убить себя — я не знаю, — добавил артист.

Тарас добавил, что на фронте вместо страха есть ощущение того, что организм постоянно в тонусе. Есть постоянно тревога, и в этом состоянии защитники находятся постоянно. Артист рассказал, когда плакал в последний раз.

— В первую неделю войны мы готовились к атаке. Наше подразделение вместе с Нацгвардией защищало аэропорт Жуляны, и ситуация началась нагнетаться. Складывалось впечатление, что эта ночь могла быть последней. У меня тогда появился комок в горле — как хорошо, что в этот период времени у нас такое военное руководство, — добавил Тарас.

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Источник
Люкс ФМ
Теги
Антитіла
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