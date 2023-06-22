Американская певица Мадонна показала редкое фото своих приемных дочерей-двойняшек. Обычно артистка предпочитает не рассказывать о них, однако на этот раз решила похвастаться успехами.

11-летние Стелла и Эстер на фото предстали в выпускных мантиях и с букетами роз в руках. На снимке девочки улыбаются и выглядят счастливыми.

— Две королевы! Поздравляю с выпуском, — написала звездная мама на фото.

Всего у Мадонны шестеро детей — двое кровных и четверо усыновленных. Стеллу и Эстер Мадонна удочерила, когда им было по пять лет. Девочки – уроженки африканского государства Малави. Их настоящая мать скончалась после родов.