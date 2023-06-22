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Фото Персоны

Две королевы! Мадонна показала редкое фото своих приемных дочерей

22 июня 2023, 16:21
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Мадонна
Источник: Getty Images

Американская певица Мадонна показала редкое фото своих приемных дочерей-двойняшек. Обычно артистка предпочитает не рассказывать о них, однако на этот раз решила похвастаться успехами.

11-летние Стелла и Эстер на фото предстали в выпускных мантиях и с букетами роз в руках. На снимке девочки улыбаются и выглядят счастливыми.

Мадонна дочери-близняшки

— Две королевы! Поздравляю с выпуском, — написала звездная мама на фото.

Всего у Мадонны шестеро детей — двое кровных и четверо усыновленных. Стеллу и Эстер Мадонна удочерила, когда им было по пять лет. Девочки уроженки африканского государства Малави. Их настоящая мать скончалась после родов.

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