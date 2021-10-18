Популярная певица Светлана Лобода празднует свой день рождения — 18 октября ей исполнилось 39 лет. Звезда сама себя поздравила с помощью видео в Instagram, где она отдыхает в постели под собственную новую песню Americano.
— Доброе утро, Светочка. С Днем Рождения тебя, — скромно подписала знаменитость свое видео.
Поклонники певицы засыпали ее пожеланиями:
- С Днем Рождения, наша королева!
- С днем рождения! Женского счастья! Спасибо Вам за прекрасные песни
- Любовь, Вселенная, Душа. Счастья, здоровья и любви!
- С днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья и всего наилучшего!
Напомним, что в начале октября Лобода презентовала новую песню, которая называется Americano.
Новая композиция исполнительницы имеет все шансы стать хитом этой осени. Она лирическая и посвящена токсичным отношениям.
Светлана поет о желании выздороветь от мучительных отношений с бывшим парнем, поскольку этой осенью особенно холодно.
А в августе певица порадовала фанатов неожиданной песней на украинском языке. Композиция называется Indie Rock. Это первая работа исполнительницы на родном языке, хотя у трека есть и русскоязычная версия. Напомним, что новую песню певица анонсировала на концерте в Одессе — она долго не выступала на украинской сцене.