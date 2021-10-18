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Светлана Лобода празднует свое 39-летие: в постели под собственную песню

18 октября 2021, 12:58 Микола Олефіренко
Светлана Лобода празднует свое 39-летие: в постели под собственную песню
Источник: Світлана Лобода

Популярная певица Светлана Лобода празднует свой день рождения — 18 октября ей исполнилось 39 лет. Звезда сама себя поздравила с помощью видео в Instagram, где она отдыхает в постели под собственную новую песню Americano.

— Доброе утро, Светочка. С Днем Рождения тебя, — скромно подписала знаменитость свое видео.

Поклонники певицы засыпали ее пожеланиями:

  • С Днем Рождения, наша королева!
  • С днем рождения! Женского счастья! Спасибо Вам за прекрасные песни
  • Любовь, Вселенная, Душа. Счастья, здоровья и любви!
  • С днем рождения. Желаю вам счастья, здоровья и всего наилучшего!

Напомним, что в начале октября Лобода презентовала новую песню, которая называется Americano.

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Новая композиция исполнительницы имеет все шансы стать хитом этой осени. Она лирическая и посвящена токсичным отношениям.

Светлана поет о желании выздороветь от мучительных отношений с бывшим парнем, поскольку этой осенью особенно холодно.

А в августе певица порадовала фанатов неожиданной песней на украинском языке. Композиция называется Indie Rock. Это первая работа исполнительницы на родном языке, хотя у трека есть и русскоязычная версия. Напомним, что новую песню певица анонсировала на концерте в Одессе — она долго не выступала на украинской сцене.

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