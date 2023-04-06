Ведущий Андрей Бедняков поделился архивными фото своей мамы, которая год назад умерла в Мариуполе.

В Instagram он обнародовал трогательный пост, в котором обратился к своему самому родному человеку, подарившему ему жизнь.

— Год прошел. Не переживай. Я поел, моя куртка прикрывает попу и я в шапке. Люблю тебя, мам. Скоро приеду… Чуть не забыл. У тебя есть еще один внук, Валентина Николаевна, — написал под снимками Андрей.

Напомним, 6 апреля 2022 года Андрей Бедняков сообщил о смерти своей мамы. Женщина долгое время находилась в оккупированном Россией Мариуполе.

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Когда родственникам Беднякова удалось выбраться из города, ему позвонила сестра, сообщив, что их мама в коме, однако она не хотела его расстраивать.

Также ведущий рассказал, что мама болела, но если бы не война, развязанная РФ, она бы еще жила. Ему не удалось с ней проститься, но он выразил надежду, что когда на той территории будет снова висеть украинский флаг, сразу же приедет к ней.