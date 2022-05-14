Сколько раз Украина выигрывала Евровидение

На международном песенном конкурсе Евровидение Украина побеждала дважды. Триумфом могут гордиться певицы Руслана, Джамала, а также группа Kalush Orchestra.

Впервые представитель Украины появился на сцене Евровидения в 2003 году. А уже через год певица Руслана одержала убедительную победу в конкурсе, который проходил в Стамбуле.

Песня Wild Dances покорила публику и получила 280 баллов на Евровидении 2004.

Второй раз победительницей Евровидения стала певица Джамала в 2016 году. Ее песня 1944 была посвящена трагическим событиям, связанным с депортацией крымских татар.

Она набрала 534 балла — 211 голосов жюри и 323 голосов от зрителей.

Третью победу для Украины на Евровидении завоевала группа Kalush Orchestra в 2022 году. Песня Stefania впала в душу не только жюри, но и зрителям.

Kalush Orchestra набрали 631 балл — 192 от жюри и 439 от зрителей.

В истории Евровидения только одна страна получала больше баллов — Португалия в 2017 году (758).