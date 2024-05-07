Литву на Евровидении 2024 году будет представляет 26-летний Сильвестрас Белте с песней Luktelk. Артист выступил под номером 3 в первом полуфинале конкурса 7 мая.

Что известно о представителе Литвы Сильвестрасе Белте и о чем он будет петь на Евровидении 2024 — читайте далее в материале.

Кто такой Silvester Belt: биография

Известно, что Сильвестрас родился 26 ноября 1997 года в Каунасе, Литве. Будучи студентом оказался в Лондоне, где получил музыкальное образование. После обучения вернулся на родину, чтобы начать заниматься электронной и поп-музыкой.

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В 2010 году брал участие в литовском нацотборе на Детское Евровидение и даже попал в финал.

В 2017 году он победил в музыкальном шоу Aš – superhitas, после чего переехал в Вильнюс и выпустил свой первый сингл Noise.

Помимо музыкальной карьеры, артист также был моделью.

В 2023 году принял решение участвовать в местном Нацотборе на Евровидение 2024, где и победил.

Перевод песни Сильвестрас Белте – Luktelk

Один день

И следом другой

Как будто здесь

дата остановилась

Иду там

иду здесь

и когда стемнеет

и опять по-новой

Завтра, завтра, завтра

обещаю любить тебя завтра

в доброй, доброй, доброй

найдёшь меня в доброй ночи

Я все еще жив?

Ты все еще узнаешь меня?

Солнце не встает

Скажи, останешься ли рядом?

Подожди, подожди немного

еще минуту, подожди

подожди, подожди немного

еще минуту, подожди

одна ночь

другая ночь

как всегда

Я опять по-новой

Завтра, завтра, завтра

обещаю любить тебя завтра.

Стоим в тишине играющего радио

не хочу больше танцевать, не хочу больше танцевать

стоим в тишине играющего радио

не хочу больше танцевать, но мне нужно танцевать

Я все еще жив?

Ты все еще узнаешь меня?

Солнце не встанет

Скажи, останешься ли рядом?

подожди, подожди немного

еще минуту, подожди

подожди, подожди немного

еще минуту, подожди

Сильвестрас Белте — Luktelk: видео выступления на Евровидении 2024

Фото: Сильвестрас Белте