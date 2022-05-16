В эксклюзивном интервью Фактам ICTV украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво рассказал о начале войны, будущем ресторане в Крыму и помощи Украине.

– Как вы узнали о наступлении России 24 февраля?

– 24 февраля я был в Колумбии. Было пять часов утра. Я открыл глаза, посмотрел в свой телефон, открыл Instagram и увидел фото, которые выкладывали мои друзья. У меня был шок. Я думал, что это неправда. Я открыл BBC, международные новости и увидел, что уже произошло на тот момент. Я снова открыл глаза, потому что это был как будто сон, ужасный сон. И я начал плакать.

Моя девушка была рядом, она как раз спала в пять утра. Она услышала, что я начал плакать, как в панической атаке. Я паниковал, а она проснулась и спросила, что случилось. Я ничего не мог сказать, только дал ей телефон, и она все узнала. Я был шокирован, думал, что это неправда и это невозможно в то время, когда вся планета хочет мира.

— Через некоторое время вы собрались и вернулись в Украину?

– Я не смог быть на другом континенте, в Колумбии. Поначалу я планировал побыть с девушкой полтора месяца вместе с семьей, отдыхать. Но я сказал, что мы не можем отдыхать, нам нужно сразу вернуться. Мама моей девушки была вместе с нашими двумя собаками в Ирпене, а орки с первого дня уже были в Гостомеле, близ Ирпеня. Поэтому нужно было сразу планировать, как эвакуировать маму девушки, двух собак, и как можно вернуться и быть в Украине.

Ну как можно отдыхать в такой момент? Это невозможно. Моя мама начала плакать, потому что она переживала за наши жизни, и сказала: слава Богу ты здесь, в Колумбии, не уезжай. Я сказал, что это не обо мне и не о наших жизнях, это об Украине. Я в тот момент не думал о себе. Я думал, что должен вернуться, потому что… Украина. И все.

— Когда вы решили готовить еду в своих ресторанах для всех, кто в ней нуждался?

— Я сразу сделал видеозвонок со своей командой ресторанов. Я понимал, что сейчас мы не можем открыть ресторан для гостей, но у нас было много еды в холодильниках и кладовке. И я решил, что нужно делать обеды для помощи нашей армии, полиции, территориальной обороне и пенсионерам. Надо было сразу начинать готовить. Конечно, вся команда очень переживала, потому что никто не знал, как можно добираться в рестораны, если это было очень опасно для жизни.

Я решил найти место, где они могут жить рядом с рестораном. Наша команда работала 24 часа в сутки, и каждый день мы готовили. Когда мы начинали, честно, было очень тяжело. У нас не было достаточно контейнеров, и в первый день мы делали 500 порций каждый день. Но я сказал, нам нужно еще больше еды, и назначил 1 500 порций каждый день, затем 2 тыс. порций, и сейчас мы готовим 3 тыс. порций ежедневно.

— И сейчас вы тоже готовите для военных и стариков?

– Есть много пенсионеров, которые не могут купить себе продукты. У нас есть 10 автомобилей, производящих доставку. Мы готовим для нашей армии. Каждый день большая машина производит доставку. И есть машина, которая доставляет еду полицейским. Также есть машина, которая доставляет еду в Ирпень, Гостомель, Бучу, Бородянку и на Киевский вокзал. Почему эта идея не пришла раньше? Потому что вокзал был эпицентром для всех людей, которые хотели эвакуироваться, и многие были без денег, только с футболкой в ​​пакете, и все.

— Еще один ваш благотворительный проект – это благотворительные ужины. Один такой уже состоялся в Варшаве. Сколько там удалось собрать денег?

– Первое место, куда я приехал после возвращения из Колумбии, была Варшава. Там я решил сделать специальный ужин, потому что знал, что нашей стране нужна не только еда, но и деньги. Я знал, что очень многие хотят помогать. Я планировал этот ужин вместе с рестораном Belvedere.

В первый же день мы продали все билеты на этот ужин. Сейчас у нас есть €42 тыс. для Украины. Несколько дней назад мы собрали всего 40, но люди продолжили помогать. Эти деньги для Бучанского района. Но это не одноразовый ужин. Такие ужины мы будем делать в каждой столице Европы и городах Америки и Канады.

– Вы писали в своем Instagram, что мечтаете открыть ресторан в Крыму. Чем там будут кормить?

– Почему именно Крым? Потому что Крым – это Украина. А во-вторых, я хочу открыть там ресторан, потому что я очень люблю Крым. Через три недели я открою ресторан во Львове, вся команда работает для этого. А Крым я очень люблю и очень хочу, чтобы мой талант увидели и там. Я думаю, что сейчас я хочу готовить там новую украинскую кухню.

– Решение открыть ресторан во Львове вы приняли уже после начала полномасштабного вторжения России?

– Да, после начала войны. Потому что нашей стране нужны деньги. Как наша страна может получить их? С налогов! Если моя компания не будет работать, мы не будем платить налоги, а страна не получит деньги. Я после Майдана решил инвестировать в Украину, потому что хотел помогать стране, чтобы в моей команде были украинцы, потому что я патриот.

И сейчас я делаю то же самое, нам нужно делать бизнес. Поэтому всем моим коллегам я хочу сказать, что сейчас неплохое время для того, чтобы инвестировать в Украину. Нашей стране нужны деньги, нашим шефам, кондитерским, официантам.