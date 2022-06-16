Ждем свадьбу: Эктор Хименес-Браво показал возлюбленную

Украинский шеф-повар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво показал свою любимую девушку.

В своем Instagram Эктор поделился фото, на котором он обнимает женщину возле окна.

— Моя дорогая, очень по тебе скучаю. Между нами километры – я в Украине, а ты далеко. Знай, я всегда рядом. Твой голос и твоя улыбка подзаряжают меня делать больше. Для страны и людей. Скоро мы встретимся, обещаю, – написал он.

Личность своей любимой Эктор Хименес-Браво не раскрывает, хотя иногда публикует с ней общие снимки.

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В то же время, поклонники не оставляют попыток найти девушку в Instagram.