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Ждем свадьбу: Эктор Хименес-Браво показал возлюбленную

16 июня 2022, 17:39
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Ектор Хіменес-Браво
Источник: Эктор Хименес-Браво

Украинский шеф-повар и судья проекта МастерШеф Эктор Хименес-Браво показал свою любимую девушку.

В своем Instagram Эктор поделился фото, на котором он обнимает женщину возле окна.

— Моя дорогая, очень по тебе скучаю. Между нами километры – я в Украине, а ты далеко. Знай, я всегда рядом. Твой голос и твоя улыбка подзаряжают меня делать больше. Для страны и людей. Скоро мы встретимся, обещаю, – написал он.

Личность своей любимой Эктор Хименес-Браво не раскрывает, хотя иногда публикует с ней общие снимки.

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В то же время, поклонники не оставляют попыток найти девушку в Instagram.

  • Ждем свадьбы!
  • У кого-то есть ее аккаунт?
  • Любопытно, кто она?
  • Это Екатерина Кухар?
  • Злата Огневич!
  • Кто она? И почему вы это держите в секрете?
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