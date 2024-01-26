Стало известно о выходе второй части мультфильма Головоломка режиссера Келси Манна.

Что известно и какая дата выхода мультфильма Головоломка 2 в Украине в 2024 году — читайте в материале Фактов ICTV.

Когда выйдет Головоломка 2

Головоломка 2 (Inside Out 2) — американский компьютерный анимационный фильм, созданный Pixar Animation Studios и выпущенный Walt Disney Pictures, который является продолжением одноименного мультфильма Мыслями наизнанку 2015 года.

Сейчас смотрят

Комедийный семейный мультфильм Головоломка 2, или Думками навиворіт 2, выйдет на экраны кинотеатров 13 июня 2024 года.

Головоломка 2: что известно о фильме

В главных ролях снялись актеры: Эми Полер, Филлис Смит, Льюис Блэк, Тони Гейл, Лиза Лапира и другие. Эми Полер будет снова озвучивать Радость.

Мультфильм Головоломка 2 продолжит историю школьницы Райли Андерсен. Девочка растет, и вместе с подростковым возрастом появляются новые эмоции.

В голове девочки уже жили пять эмоций — радость, страх, гнев, печаль и отвращение. Много усилий было приложено, чтобы все они могли гармонично сосуществовать и помогали Райли справляться с различными событиями в жизни. Но теперь к ним добавляются еще четыре — тревожность, смущение, зависть и апатия.

Что делать, когда однажды руководящий пункт, где живут эмоции, разрушается и устанавливается новый, значительно больше и сложнее.

Старые эмоции не очень-то и рады появлению новых жителей, ведь им теперь придется потесниться в голове девочки и привыкать друг к другу. Оказывается, взрослеть ой как нелегко!

Посмотрим, смогут ли все они найти компромисс и договариваться друг с другом.

Смотрите официальный украинский трейлер Головоломка 2:

Фото: кадр из мультфильма Inside Out 2/Pixar