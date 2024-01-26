Стало відомо про вихід другої частини мультфільму Думками навиворіт режисера Келсі Манна.

Що відомо та яка дата виходу мультфільму Думками навиворіт 2 в Україні у 2024 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Коли вийде Думками навиворіт 2

Думками навиворіт 2 (Inside Out 2) — американський комп’ютерний анімаційний фільм, створений Pixar Animation Studios і випущений Walt Disney Pictures, що є продовженням однойменного мультфільму Думками навиворіт 2015 року.

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Комедійний сімейний мультфільм Думками навиворіт 2 або Головоломка 2 вийде на екрани кінотеатрів 13 червня 2024 року.

Думками навиворіт 2: що відомо про фільм

В головних ролях знялися актори: Емі Полер, Філліс Сміт, Льюїс Блек, Тоні Гейл, Ліза Лапіра тощо. Емі Полер буде знову озвучувати Радість.

Мультфільм Думками навиворіт 2 продовжить історію школярки Райлі Андерсен. Дівчинка росте, і разом із підлітковим віком з’являються нові емоції.

В голові дівчинки вже жили п’ять емоцій — радість, страх, гнів, сум і відраза. Багато зусиль було докладено, щоб усі вони могли гармонійно співіснувати й допомагали Райлі справлятися з різними подіями в житті. Але тепер до них додаються ще чотири — тривожність, збентеженість, заздрість та апатія.

Що робити, коли одного дня керівний пункт, де живуть емоції, руйнується й встановлюється новий, значно більший і складніший.

Старі емоції не дуже то й раді появі нових мешканців, адже їм тепер доведеться потіснитися в голові дівчинки та звикати одне до одного. Виявляється, дорослішати ой як нелегко!

Подивимось, чи зможуть всі вони знайти компроміс і домовлятися одне з одним.

Дивіться офіційний український трейлер Думками навиворіт 2:

Фото: кадр із мультфільму Inside Out 2/Pixar