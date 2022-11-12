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Непокоренный и стойкий! Слава Каминская побывала в разрушенном Харькове

12 ноября 2022, 10:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Непокоренный и стойкий! Слава Каминская побывала в разрушенном Харькове
Источник: Слава Каминская

Певица Слава Каминская побывала в разрушенном российскими оккупантами Харькове. Кадрами оттуда она поделилась в своем Instagram.

На фото артистка продемонстрировала масштабы разрушений, отметив, что это город искренних и настоящих людей.

— Город, куда я вновь и вновь возвращаюсь с концертами. Сегодня, как и тогда — Харьков один из самых любимых. Непокоренный и стойкий. Несмотря на то, что ранен и разбит русскими подонками! Держись, Харьков! Держись, Украина, мы еще встретимся и непременно споем вместе, но уже песню о победе! — подчеркнула Слава.

Напомним, в Украину Слава Каминская вернулась совсем недавно. С начала полномасштабной войны вместе с детьми артистка находится в Нидерландах.

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В родную страну певица приехала сама.

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Слава з НеАнгелів Харьков
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