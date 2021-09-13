Джинсы всегда были неотъемлемой частью гардероба каждой модницы. В последнее время девушки предпочитают не классические варианты, а мом джинсы — модели прямого покроя с высокой талией.

Стилист Юлия Крижалко рассказала Фактам ICTV, с чем носить мом джинсы, и как их стильно замиксовать в осенний гардероб.

По словам Юлии, мом джинсы — это прекрасная инвестиция в свой внешний вид, поскольку они удачно вытягивают фигуру и прикрывают все недостатки.

Но девушкам невысокого роста следует выбирать укороченные модели, показывая щиколотку, чтобы визуально «не урезать» себе сантиметров.

С чем носить мом джинсы:

Выделяем талию. Например, объемную рубашку заправляем в брюки, подчеркивая талию ремнем. Из обуви можно добавить ботильоны на каблуке с квадратным или острым носиком, или белые классические кеды.

С пиджаками. Oversize или укороченные — в зависимости от того, какое настроение хотим передать.