Джинсы всегда были неотъемлемой частью гардероба каждой модницы. В последнее время девушки предпочитают не классические варианты, а мом джинсы — модели прямого покроя с высокой талией.
Стилист Юлия Крижалко рассказала Фактам ICTV, с чем носить мом джинсы, и как их стильно замиксовать в осенний гардероб.
По словам Юлии, мом джинсы — это прекрасная инвестиция в свой внешний вид, поскольку они удачно вытягивают фигуру и прикрывают все недостатки.
Но девушкам невысокого роста следует выбирать укороченные модели, показывая щиколотку, чтобы визуально «не урезать» себе сантиметров.
С чем носить мом джинсы:
Выделяем талию. Например, объемную рубашку заправляем в брюки, подчеркивая талию ремнем. Из обуви можно добавить ботильоны на каблуке с квадратным или острым носиком, или белые классические кеды.
С пиджаками. Oversize или укороченные — в зависимости от того, какое настроение хотим передать.
С oversize пальто. Юлия отметила, что мом джинсы — это отличная база для интересных образов. Поэтому в сочетании с плотным пальто, массивными ботинками или ботильонами на каблуках можно создавать различные стилистические луки.
— Все зависит от того, какой мы выбираем вектор: street градж или изысканный деловой стиль с вкраплениями кэжуал, — добавила стилист.
С тренчами, пуховиками, парками, стегаными пальто. С этими элементами гардероба мом джинсы также будут выглядеть выигрышно. Под них можно замиксовать яркий топ, кардиган или свитер грубой вязки.
Обувь. Под мом джинсы подходит почти все: кеды, массивные ботинки, ботильоны на каблуке.
Но мом джинсы не стоит заправлять в обувь. Длина должна оставаться или на уровне с обувью, или немного оголять щиколотку.
Также Юлия Крижалко посоветовала не забывать о своей индивидуальности, а создавать собственный стиль с помощью любимых элементов гардероба.