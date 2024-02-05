Известная певица Селин Дион появилась на церемонии вручения премии Грэмми 2024 на фоне новостей о ее болезни. Звезда борется с синдромом ригидного человека.

Селин Дион появилась на Грэмми 2024

Известно, что Дион удостоилась аж 5 Грэмми за свою музыкальную карьеру, поэтому появление на сцене церемонии для нее не было чем-то новым. Она покорила публику, которая ей бурно аплодировала за вручение статуэтки Тейлор Свифт за победу в категории Альбом года.

— Спасибо всем, я люблю вас в ответ. Вы выглядите прекрасно. Когда я говорю, что счастлива быть здесь, я действительно имею в виду это от всего сердца, — заявила Селин со сцены.

Звезда вышла на сцену в розовом длинном платье в пол, а сверху было коричневое легкое пальто. Образом занимался известный дизайнер Лоу Роуч, который сделал исключение для Дион во время своей пенсии.

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Напомним, что в конце весны 2022 года Дион отменила свой мировой тур на фоне диагноза — у певицы синдром ригидного человека.

Известно, что Селин Дион снимет документальный фильм о своей болезни. Суть картины — рассказать людям об этом редком заболевании, и с чем артистки сталкивается во время борьбы с ней.