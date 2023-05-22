Евгений Нищук стал новым председателем Шевченковского комитета: указ Зеленского

Владимир Зеленский назначил нового председателя Шевченковского комитета. Им стал актер и бывший министр культуры Евгений Нищук.

Об этом сообщается в указе №288/2023 на сайте главы государства.

Также президент поручил председателю Комитета подать предложения по новому персональному его составу.

Сам Евгений уже отреагировал на это решение он заявил, что осознает важность миссии и приложит все усилия, чтобы премия получила новый импульс для развития. Примечательно, что указ Зеленского был принят 22 мая не случайно — именно в этот день Тарас Шевченко вернулся домой. Речь идет о перезахоронении поэта Чернечей горе возле Канева.

Известно, что предыдущий глава Шевченковской премии Юрий Макаров сложил мандат в марте 2023 на фоне скандала. Речь идет о несвоевременно оглашении результатов и попытках создать новую номинацию внутри самой премии. На фоне критики общества он заявил, что общество восприняло это решение как исполнение политического заказа, и на фоне этого Юрий сложил свои полномочия.

Так, традиционно, номинантов оглашают 9 марта, но экс-глава Макаров заявил, что церемония переносится на 22 мая, чтобы определить лауреатов в новой номинации. В итоге 11 марта был оглашен список номинантов.

Евгений Нищук — актер театра и кино, а также бывший министр культуры — с февраля по декабрь 2014 года и с апреля 2016 по август 2019 года. Он приложил немало усилий, чтобы другие страны признали существование Голодоморе в истории Украины — за это он был награжден благодарностью Президента и Министерства культуры и туризма Украины.