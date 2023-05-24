Роман Приют времени признали лучшим на Международной Букеровской премии. Это самая престижная награда в области художественной литературы.

Автором книги является болгарец Георгий Господинов — помимо всемирного признания он получил денежную награду в размере $62 тыс. вместе с Анжелой Родел, которая перевела роман на английский язык. Средста им вручили на церемонии в Лондоне.

Роман Приют времени рассказывает о психиатре, который основал в Швейцарии клинику для помощи людям с болезнью Альцгеймера. В различных комнатах умело воссоздали атмосферу прошлых эпох, чтобы помочь пациентам сохранять память. Эксперимент считается успешным, благодаря чему практику перенимают в других странах.

Председательница жюри Международной Букеровской премии Лейла Слимани заявила, что Приют времени — это блестящий роман, в котором есть все: от иронии и меланхолии до душераздирающих моментов.

Также жюри отметили политический подтекст, и даже намеки на диктатуру Путина в РФ на протяжении десятков лет. Впрочем, открытой сатиры на страницах романа не найти.

Георгий Господинов — первый болгарин, который удостоился этой премии. Его роман обошел пять других книг, которые претендовали на победу.

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