В шестом выпуске шоу Україна має талант покорять сцену пришел Рустам Юлдашев — воздушный гимнаст, который выступает со своими любимцами. Он продемонстрировал уникальный номер, в котором принимали участие его маленькие напарники.

— Это было очень весело, интересно, я вами восхищаюсь! Вы и ваши четырехлапые любимцы действительно подняли нам настроение! ― прокомментировала номер Ольга Харлан.

Известно, что Рустам занимается гимнастикой с детства, и очень любит собак.

— Каждая собака индивидуальная, как и люди, имеют свой талант, и его нужно разглядеть, — добавил участник шоу.

Выступление Рустама приятно поразило жюри, но они не заметили, что в номере принимало участие сразу два домашних любимца.

Участник шоу вместе со своими собаками получил от жюри сразу четыре Да.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В шестом выпуске дополнительное судейское кресло заняла шестикратная чемпионка мира по фехтованию и олимпийская чемпионка Украины — Оля Харлан.