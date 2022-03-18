Режиссера Сергея Лозницу исключили из состава Украинской киноакадемии из-за участия в фестивале российского кино.

Соответствующее решение было принято в правлении и Наблюдательном совете Украинской киноакадемии.

— Режиссер Сергей Лозница неоднократно отмечал, что считает себя космополитом, “человеком мира”. Однако сейчас, когда Украина вовсю отстаивает свою независимость, ключевым понятием в риторике каждого украинца должна быть его национальная идентичность. И здесь не может быть никаких компромиссов или полутонов, — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что недавно фильмы Лозницы были включены в программу кинофестиваля российского кино во французском городе Нант под названием От Львова до Урала.

В киноакадемии заявили, что во время кровавой полномасштабной войны, которую развязала Россия, это совершенно недопустимо.

– Украинская киноакадемия уже призвала мировое киносообщество к бойкоту российского кинематографа. Мы постоянно призываем весь мир разграничивать украинскую и русскую культуры и не отождествлять их. Для нас важно, чтобы все члены Украинской киноакадемии разделяли эту позицию и называли вещи своими именами, проявляя в своих убеждениях четкость и жесткость. Мы обращаемся к мировому сообществу с просьбой не позиционировать Сергея Лозницу как представителя украинской культурной сферы, — говорится в сообщении.

Напомним, что Сергей Лозница известен в частности по фильму Донбасс (2018). Его фильм о жизни на временно оккупированных территориях получил награду Особый взгляд на Каннском кинофестивале.

Также Лозница снял документальный фильм Бабий Яр. Контекст (2021), который получил в Каннах награду Золотой глаз.