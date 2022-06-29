Кременчуг 27.06. София Ротару отреагировала на ракетный удар по ТЦ

Украинская певица София Ротару, которая давно не появлялась в социальных сетях, выложила пост о трагедии в Кременчуге.

Артистка опубликовала картинку со свечой на черном фоне, написала название города и дату ракетного обстрела.

— Кременчуг 27.06, — написано в сторис.

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Последний пост в в Instagram София Ротару публиковала 28 февраля, тогда она написала, что находится в Киеве и поделилась чувствами из-за нападения России на Украину.

Напомним, что в торговый центр Амстор попала российская ракета. На момент авиаудара в ТРЦ находились более 1000 людей. В связи с этим в области был объявлен траурный день.

Источник: София Ротару

Фото: София Ротару