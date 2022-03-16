Всемирно известный режиссер Дени Вильнев заявил, что грядущий фильм Дюна 2 уже находится в разработке. Премьера картины запланирована на октябрь 2023 года.

Режиссер подтвердил, что сценарий уже практически готов. Вилнев добавил, что производство идет по плану, так как он начал заниматься картиной только на начале 2022 года.

— Фильм оказывает большое давление, учитывая завышенные ожидания после первой части Дюны, — рассказывает сценарист.

Он добавил, что сценарий уже находится “в его руках”, но будет дорабатываться до финальной версии. В любом случае, он уже подтвержден.

Стоит напомнить, что первую часть Дюны хвалили критики и зрители среди прочего и за использование в фильме технологии IMAX для улучшения качества картинки. Вилнев подтвердил, что эта система также будет присутствовать и в продолжении киновселенной.

Известно, что в актерский состав нового фильма войдут звезды первой части — Тимоти Шаламе, Зендея, и Стеллан Скарсгард.

Напомним, что сюжет для успешной первой Дюны написал сценарист Эрик Рот. Его подход к своей работы уникален — он использовал старый компьютер без доступа к интернету, а текст набирал с помощью культовой механической клавиатуры IBM.