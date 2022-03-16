Всесвітньо відомий режисер Дені Вільньов заявив, що майбутній фільм Дюна 2 вже у розробці. Так, прем’єра картини запланована на жовтень 2023 року.

Режисер підтвердив, що сценарій вже практично готовий. Вільньов додав, що виробництво йде за планом, оскільки він почав займатися картиною лише на початку 2022 року.

– Фільм чинить великий тиск з огляду на завищені очікування після першої частини Дюни, – розповідає сценарист.

Він додав, що сценарій вже перебуває “в його руках”, але доопрацьовуватиметься до фінальної версії. У будь-якому разі він вже підтверджений.

Першу частину Дюни хвалили критики та глядачі за використання у фільмі технології IMAX для покращення якості картинки. Вільньов підтвердив, що ця система також буде присутня і в продовженні кіновсесвіту.

Відомо, що до акторського складу нового фільму увійдуть зірки першої частини – Тімоті Шаламе, Зендея та Стеллан Скашгорд.

Нагадаємо, що сюжет для успішної першої Дюни написав сценарист Ерік Рот. Його підхід до своєї роботи є унікальним — він використовував старий комп’ютер без доступу до інтернету, а текст набирав за допомогою культової механічної клавіатури IBM.