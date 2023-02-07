Танцюристи англійського співака Гаррі Стайлса розповіли, що їхній виступ на 65-й церемонії нагородження Греммі ледь не закінчився катастрофою.

Справа в тому, що поворотна частина сцени несподівано почала рухатися в протилежному напрямку, через що їм довелося змінювати свої синхронні рухи на ходу. На репетиціях механізм обертався в один й той самий бік, а тому – готові до такого вони не були.

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