Танцюристи англійського співака Гаррі Стайлса розповіли, що їхній виступ на 65-й церемонії нагородження Греммі ледь не закінчився катастрофою.

Справа в тому, що поворотна частина сцени несподівано почала рухатися в протилежному напрямку, через що їм довелося змінювати свої синхронні рухи на ходу. На репетиціях механізм обертався в один й той самий бік, а тому – готові до такого вони не були.

Зараз дивляться

– Гаррі зробив усе можливе, щоб ходити та рухатися у зворотний бік під час виконання. Це було чудово, – сказав танцівник із команди Стайлса Декстер Да Рочі.

Інший танцюрист – Брендон Метіс подякував у своїх соцмережах режисера колективу Йоанна Буржуа і сказав, що трупа змогла пройти через технічні труднощі завдяки його професіоналізму. Також він наголосив що Гаррі не тільки приголомшлива рок-зірка, а й людина, якій не байдуже, що і як робити, і з ким.

Зазначимо, що Стайлс виконав на Греммі свій хіт As It Was, а також отримав статуетки в номінаціях Альбом року та Найкращий вокальний поп-альбом за платівку Harry’s House.

Повний список переможців Греммі 2023 – дивіться на Фактах ICTV.