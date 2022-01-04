Фронтвумен рок-группы The Hardkiss Юлия Санина в эксклюзивном интервью Фактам ICTV рассказала, почему не завидует начинающим артистам в наше время.

По словам Юлии, 2021 год для The Hardkiss стал некой реанимацией, поскольку предыдущий год был очень тяжелым.

— Карантин сделал некое отсеивание сильных и крупных артистов от слабых. Очень тяжело сейчас будет начинающим, тем, кто только начинает свой путь. Я им не завидую, — сказала Санина.

Певица объяснила, что им это отсеивание артистов никак не сыграло на руку, поскольку у их музыкального коллектива мало конкурентов.

— Рок-музыка с женским вокалом. В нашей стране такого очень мало. Поэтому мне тяжело говорить о какой-то конкуренции, — отметила артистка.

Также Юлия сказала, что то, что какое-то время в нашей стране не было гастролирующих российских артистов — благоприятно повлияло на украинскую музыку и дало некий толчок. Поскольку люди начали ходить и слушать именно украинских исполнителей.

Санина отметила, что после года карантина The Hardkiss начали оживать, как и весь шоу-бизнес.

— У нас было 38 аншлаговых концертов. Мы объехали всю Украину, выступали на больших фестивалях, ну и мы готовимся к нашему Олимпийскому, 18 июня, который состоится в 2022 году. Это большое шоу, к нему нужно готовиться. Мы написали новый альбом, — отметила фронтвумен The Hardkiss.

Также певица объяснила, почему в Spotify первые пять строк в топе всегда занимают русские или белорусские исполнители и почему украинский артист никогда не соберет в YouTube 20 млн просмотров — читайте в полном интервью Юлии Саниной на Фактах ICTV.