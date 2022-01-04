Фронтвумен рок-гурту The Hardkiss Юлія Саніна в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповіла, чому не заздрить артистам-початківцям у наш час.

За словами Юлії, 2021 рік для The Hardkiss став реанімацією, оскільки попередній рік був дуже важким.

– Карантин зробив якесь відсіювання сильних та великих артистів від слабких. Дуже важко наразі буде початківцям, тим, хто тільки починає свій шлях. Я їм не заздрю, – сказала Саніна.

Співачка пояснила, що їм це відсівання артистів ніяк не зіграло на руку, оскільки в їхнього музичного колективу мало конкурентів.

– Рок-музика з жіночим вокалом. У нашій країні такого мало. Тому мені важко говорити про якусь конкуренцію, – наголосила артистка.

Також Юлія сказала, що те, що якийсь час у нашій країні не було гастролюючих російських артистів – сприятливо вплинуло на українську музику і дало певний поштовх. Оскільки люди почали ходити та слухати саме українських виконавців.

Саніна зазначила, що після року карантину The Hardkiss почали оживати, як і весь шоу-бізнес.

– У нас було 38 аншлагових концертів. Ми об’їхали всю Україну, виступали на великих фестивалях, та й ми готуємося до нашого Олімпійського, 18 червня, який відбудеться у 2022 році. Це велике шоу, до якого треба готуватися. Ми написали новий альбом, – зауважила фронтвумен The Hardkiss.

Також співачка пояснила, чому у Spotify перші п’ять рядків у топі завжди займають російські чи білоруські виконавці та чому український артист ніколи не збере в YouTube 20 млн переглядів – читайте у повному інтерв’ю Юлії Саніної на Фактах ICTV.