Американская актриса Лиза Лоринг умерла. Ей было 64 года.

О кончине звезды, первой сыгравшей Уэнсдей в сериала Семейка Аддамс в 1960-х годах, стало известно от ее близкой подруги Лор Джейкобсон. Причина смерти — инсульт.

— С большой печалью я сообщаю о смерти нашей подруги Лизы Лоринг. Четыре дня назад она перенесла обширный инсульт, вызванный курением и высоким давлением. Она находилась на аппаратах жизнеобеспечения в течение трех дней. Ее семья приняла трудное решение отключить их, и прошлой ночью Лиза скончалась, — написала Лор в Facebook.

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Последние дни жизни Лиза провела под присмотров врачей, также с ней рядом находились дочери.

Стоит отметить, что во время съемок в сериале Семейка Аддамс, Лизе было всего шесть лет. Сериал обрел успех и выходил на экраны два года. Стоит отметить то, что героиня экранизации Уэнсдей от Netflix Дженна Ортега вдохновилась танцем маленькой Лоринг.

В 1977 году Лиза снова сыграла Уэнсдей в фильме Хэллоуин с новой семейкой Аддамс.

После окончания детской карьеры, Лоринг стала членом мыльной оперы Как вращается мир. В 1991 году она стала зависимой от героина, однако быстро излечилась.

После в ее работе последовал перерыв. Вернулась к актерской деятельности Лиза в 2011 году.

Актриса была четыре раза замужем, у нее остались две дочери.