Певица-путинистка Таисия Повалий очернила родную Украину на пропагандистском фестивале в РФ. Предательница выступала на концертах в Уфе и Кемерово, исполняя патриотические российские песни.

Кроме того, что Повалий признавалась со сцены России в любви, она не забыла и об Украине.

— Хочется сегодня сказать слова благодарности любимой стране, великой стране. Россия, я люблю тебя. Люблю вас, мои дорогие, — сказала путинистка перед публикой.

Уже в комментариях росСМИ предательница выдала порцию бреда, сказав, что сейчас обязательно нужно исполнять патриотические песни, ведь народ должен быть сплоченным в час, когда на страну-агрессора якобы хотят посягнуть.

— Чем больше на нас хотят посягнуть, тем мы должны быть сплоченнее, быть патриотически настроены, должны созидать, быть вместе. Я думаю, именно такие песни растят ту молодежь, которую нельзя будет потом вот так вот подкупить. Когда был переворот в Украине, я жила там. Я знаю на своем опыте, как это сложно и как людям не хватало духовного воспитания, чтобы все переживали за семьи, чтобы все думали о своем будущем, — выдала Повалий.

Также она выразила уверенность, что у РФ великое будущее, а их молодежь могучая и мудрая.

К слову, в Кемерово Повалий пела на фоне буквы Z, которая напрямую ассоциируется с российскими оккупантами и их вторжением в Украину. Также ей подтанцовывал балет в кокошниках.

Стоит отметить, что Повалий уже давно показала то, что выбрала деньги, а не родную Украину, где родилась и жила долгое время.