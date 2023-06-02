Певица-путинистка Таисия Повалий выдала порцию очередного бреда. На этот раз речь зашла о Революции достоинства на Майдане Независимости и Донбассе.

Циничный пост в Instagram Повалий оставила в День защиты детей, отметив, что участие в концерте с детьми из Донбасса всколыхнуло ее воспоминания и прошлые эмоции 2014 года. Предательница намекнула, что те события не укладываются в ее голове, однако виновных в них она решила не называть.

— Сказать, что было страшно, это ничего не сказать! Смерти на Крещатике, самолет, убивший людей в центре Луганска, потом сожжение заживо людей в Одессе и танцы и возгласы радости на людских костях! Не укладывалось в голове! Не укладывалось в голове, как племянник пошел на Донбасс воевать, где живет родня! Не укладывалось никак, — начала возмущаться Таисия.

Добавляет, сама она героически работала над собой, отметив, что только духовный мир может дать шанс человечеству на спасение.

Также она показала фото с 11-летним мальчиком, с которым выступила на концерте. Путинистка отметила, что он такой же молчаливый, как и она последние восемь лет.

Стоит отметить, что своей ложью Повалий разгневала украинцев:

А вы не боитесь Бога? Что вы излагаете, ведь это все ложь.

А дети, которые ночью погибли? Уже бы не вспоминала об Украине, дно!

Думал, что с возрастом люди стают умнее, но это не в вашем случае.

Бессовестная.

Когда проснется совесть? Или ее вообще не было, Тая? — пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что Повалий вместе с супругом, продюсером Игорем Лихутой еще до полномасштабной войны жила в РФ. Супруги никак не комментируют войну в Украине, а наоборот — всеми своими действиями дают понять, что поддерживают ее.