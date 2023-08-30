Суспільне мовлення начало прием заявок на Национальный отбор Евровидения 2024. Подать артисты их могут с 30 августа по 22 октября.

Заявки от исполнителей принимаются через форму на сайте eurovision.ua.

Путем прослушиваний будет выбрано до 10 участников. Кому именно отдадут предпочтение судьи, которых украинцы выберут с помощью голосования, станет известно 11 ноября.

Также в этом году будет проведено зрительское голосование, которое выберет еще одного участника из тех, кто не прошел. Имена финалистов обнародуют до 29 декабря.

Финал Нацотбора состоится в феврале в формате телевизионного концерта.

Ранее мы писали о том, что Украина примет участие в Евровидении 2024. Международный песенный конкурс пройдет в Мальме (Швеция) в мае.