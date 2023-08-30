Суспільне мовлення розпочало прийом заявок на Національний відбір Євробачення 2024. Подати артисти їх можуть з 30 серпня до 22 жовтня.

Заявки від виконавців приймаються через форму на сайті eurovision.ua.

Шляхом прослуховувань буде обрано до 10 учасників. Кому саме віддадуть перевагу судді, яких українці оберуть за допомогою голосування, стане відомо 11 листопада.

Також цього року буде проведено глядацьке голосування, яке обере ще одного учасника з тих, хто не пройшов. Імена фіналістів оприлюднять до 29 грудня.

Фінал Нацвідбору відбудеться в лютому у форматі телевізійного концерту.

Раніше ми писали про те, що Україна візьме участь у Євробаченні 2024. Міжнародний пісенний конкурс пройде в Мальме (Швеція) у травні.