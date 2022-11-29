Американская модель Хейли Бибер впервые рассказала о том, что у нее обнаружили опасную кисту, которая размером с яблоко.

Таким откровением жена певца Джастина Бибера поделилась в Instagram-stories, обнародовав фото, на котором продемонстрировала оголенный живот.

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— У меня киста на яичнике размером с яблоко. У меня несколько раз была киста яичника, и это никогда не бывает весело. Это больно и заставляет меня испытывать тошноту, вздутие живота, спазмы и чрезмерные эмоции, — написала Хейли.

Кроме того, модель подчеркнула, что у нее в животе нет ребенка, поскольку многие поклонники пытаются приписать ей беременность. Это всего лишь вздутие.

Также Бибер уверила поклонников, что контролирует ситуацию.