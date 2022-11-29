Американская модель Хейли Бибер впервые рассказала о том, что у нее обнаружили опасную кисту, которая размером с яблоко.
Таким откровением жена певца Джастина Бибера поделилась в Instagram-stories, обнародовав фото, на котором продемонстрировала оголенный живот.
— У меня киста на яичнике размером с яблоко. У меня несколько раз была киста яичника, и это никогда не бывает весело. Это больно и заставляет меня испытывать тошноту, вздутие живота, спазмы и чрезмерные эмоции, — написала Хейли.
Кроме того, модель подчеркнула, что у нее в животе нет ребенка, поскольку многие поклонники пытаются приписать ей беременность. Это всего лишь вздутие.
Также Бибер уверила поклонников, что контролирует ситуацию.
— Как бы то ни было, я уверена, что многие из вас могут меня понять. У нас все под контролем, — подчеркнула Хейли.