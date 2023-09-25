За разводом актрисы Софи Тернер и поп-певца Джо Джонаса поклонники следят не менее внимательно, чем за сюжетом сериала Игра престолов, где Тернер сыграла роль Сансы Старк.

Последний скандал вокруг экс-супругов возник, когда Тернер обвинила Джонаса в похищении общих детей. Она даже стала требовать возвращения малышек в Британию через суд. Впрочем, сейчас наступило затишье, поскольку стороны договорились временно оставить детей в Нью-Йорке (США).

Согласно судебным документам, обоим родителям запрещено вывозить детей из штата. Две их дочери в возрасте три года и год должны оставаться в Южном или Восточном регионе Нью-Йорка.

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Такое соглашение суд заключил, чтобы защитить благополучие детей и предотвратить их вывоз или сокрытие до окончательного решения дела. Юристы отметили, что это дает надежду на временное перемирие в сложном и скандальном бракоразводном процессе.

Ранее представитель Джонаса от имени своего клиента высказывал пожелания относительно распределения родительских обязанностей между экс-парой.