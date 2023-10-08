Співачка Софія Ротару відреагувала на смерть колеги по сцені Ніни Матвієнко.

Артистка не була багатослівною і зробила це у звичній для себе формі – у соцмережах. В Instagram-storie Ротару оприлюднила чорно-білий портрет Матвієнко. На ньому вона зображена усміхненою і з трояндами в руках.

– Світла пам’ять, – лаконічно написала 76-річна Софія.

Також Ротару додала емодзі у вигляді червоного розбитого серця.

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Варто зазначити, якщо Софія мовчить усю повномасштабну війну і періодично виходити на зв’язок у соцмережах, публікуючи реакції на різні події, то Матвієнко регулярно й активно з’являлася на публіці.

Ніна Митрофанівна до останнього давала інтерв’ю і висловлювалася щодо війни. Її смерть для українців стала несподіванкою.

Про те, що Ніна Матвієнко померла, стало відомо вранці 8 жовтня. Сумну новину повідомила її донька – співачка Антоніна Матвієнко.