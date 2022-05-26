Украинская певица Настя Приходько призналась, что некоторые российские пропагандисты постоянно пытаются ее унизить и раскритиковать. В частности, артистка вспомнила телеведущего Андрея Малахова, журналистку Ксению Собчак и продюсера Иосифа Пригожина.

По мнению артистки, они так ведут себя потому, что восемь лет назад Приходько покинула Россию и перестала строить там карьеру.

– Я все восемь лет думала, что же я такое сделала, что они не успокоятся. Смотри, мне было 25 лет, когда я послала их всех нах*й прямым текстом. Для них это шок. Ну как это, все борются за место под солнцем в Российской Федерации, у тебя контракт с Первым каналом, а тут такая: Держите ваши награды, забирайте свои контракты и идите в п*зду и все, точка, — сказала артистка.

Приходько отметила, что российские звезды, возможно, тоже хотели бы высказаться, однако не имеют такой возможности, поскольку боятся потерять карьеру.

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— Может, они тоже хотели бы что-то сказать, может у них что-то кипит. А они не могут ничего, потому что тогда будет ср*ка. И приходится играть по правилам, которые предлагает Российская Федерация. Я по ним не играла, – добавила певица.

Напомним, что до 2014 года Анастасия Приходько жила и строила карьеру в России. Она даже представляла эту страну на Евровидении 2009 с украиноязычной песней Мамо.

В финале международного песенного конкурса она заняла 11-е место. После 7 лет проживания в РФ она вернулась на Родину.