Один из трендов, который с нами остается с прошлого года – широкие брюки. Это функциональная вещь, поскольку правильно выбранная ширина и длина подойдет для любого типа фигуры.

Брюки могут быть укороченными или волочиться по полу – правил нет. Необходимо только следить за пропорциями и тем, насколько это удобно вам.

С чем носить широкие брюки, разобрались Факты ICTV вместе со стилистом Марией Горбачевой.

Осенью и зимой под широкие брюки можно надевать лоферы, оксфорды, слипоны или ботинки челси.

— Гольф или объемный свитер можно полностью или небрежно заправлять внутрь брюк. Завершить образ рекомендую ремнем, будет повседневно и элегантно, – сказала стилист.

Носить с широкими брюками можно укороченные жилеты или топы. Так они будут выглядеть экстравагантно, и вы точно не останетесь незамеченной. В таком образе вы вряд ли сможете прийти на работу, однако для вечернего выхода это будет очень эффектно.

Монохромный брючный образ обыграйте обувью нестандартного цвета. Анималистический или яркий принт будет отличным акцентом.

Чтобы образ был уютным, его можно сочетать с классическими балетками и кардиганом.

— Обратите внимание на длину брюк, в этом случае они не должны полностью закрывать обувь, – отметила Мария.

Если хочется чего-нибудь нестандартного, попробуйте надеть брюки со свободной рубашкой и кедами. Так ваш имидж сразу станет более озорным.

В теплое время года будут особенно актуальны широкие брюки светлых тонов из плотного хлопка и легкого трикотажа. Носите их с открытой обувью на низком ходу – dad sandals и вьетнамками, они остаются в тренде и прекрасно дополнят ваш образ.