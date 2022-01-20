Один із трендів, який з нами залишається з минулого року – широкі штани. Це функціональна річ, оскільки правильно підібрана ширина та довжина підійде для будь-якого типу фігури.

Штани можуть бути укороченими чи волочитися по підлозі – правил немає. Необхідно тільки стежити за пропорціями і тим, наскільки це комфортно вам.

З чим носити широкі штани, розібралися Факти ICTV разом зі стилістом Марією Горбачовою.

Восени та взимку під широкі штани можна взувати лофери, оксфорди, сліпони чи черевики челсі.

– Гольф чи об’ємний светр можна повністю чи недбало заправляти всередину штанів. Завершити образ рекомендую ременем, буде повсякденно та елегантно, – сказала стиліст.

Носити з широкими штанами можна укорочені жилети чи топи. Так вони матимуть екстравагантний вигляд, і ви точно не залишитеся непоміченою. В такому образі ви навряд чи зможете прийти на роботу, проте для вечірнього виходу це буде дуже ефектно.

Монохромний брючний образ обіграйте взуттям нестандартного кольору. Анімалістичний чи яскравий принт буде чудовим акцентом.

Щоб образ був затишним, його можна поєднувати з класичними балетками та кардиганом.

– Зверніть увагу на довжину штанів, у цьому випадку вони не повинні повністю закривати взуття, – зазначила Марія.

Якщо хочеться чогось нестандартного, спробуйте одягнути штани з вільною сорочкою та кедами. Так ваш імідж одразу стане більш бешкетним.

У теплу пору року будуть особливо актуальні широкі штани світлих тонів зі щільної бавовни та легкого трикотажу. Носіть їх із відкритим взуттям на низькому ходу – dad sandals та в’єтнамками, вони залишаються в тренді й чудово доповнять ваш образ.