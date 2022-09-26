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Рианна станет хедлайнером Супербоула 2023

26 сентября 2022, 09:50
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Рианна станет хедлайнером Супербоула 2023
Источник: Depositphotos

Барбадосская певица Рианна станет хедлайнером американской футбольной лиги Супербоул 2023, где выступит в перерыве.

В Instagram артистка поделилась фото, на котором запечатлена ее рука с футбольным мячом американской Национальной футбольной лиги (НФЛ). Кадр Рианна оставила без подписи.

Этот же снимок обнародован на обложке официальной страницы американской НФЛ в Twitter.

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Ранее Рианна отклоняла предложения выступить в перерыве одного из самых ярких спортивных шоу в году.

Отметим, Супербоул это финальная игра НФЛ США. В 2023 году она состоится 12 февраля на стадионе State Farm в Глендейле (Аризона, США).

Напомним, что в финале Супербоул 2022 выступили Dr. Dre, Снуп Догг, 50 Cent, Эминем, Мэри Джей Блайдж и Кендрик Ламар. Тогда артисты исполнили девять хитов.

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Источник
CNN
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Ріанна Супербоул
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